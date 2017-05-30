Москва, 30 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM началось двенадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Праймериз «Единой России» — 2017: формирование команд губернаторов и муниципальная конкуренция».

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Вопросы для обсуждения:

  • предварительное голосование — 2017: особенности, типология и региональная специфика;
  • губернаторские праймериз: политический смысл, система, формирование команд губернаторов, программы региональной власти;
  • предварительное голосование в представительные органы муниципалитетов: участники, программы, дебаты, характер и уровень конкуренции;
  • праймериз «Единой России» как механизм разрешения внутриэлитных конфликтов;
  • итоги праймериз: «малая перезагрузка» правящей элиты.

В обсуждении принимают участие:

  • Орлов Дмитрий Иванович (модератор) — Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
  • Журавлев Дмитрий Анатольевич — Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
  • Сучков Евгений Борисович — Директор Института избирательных технологий
  • Казанков Григорий Михайлович — Доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук
  • Климанов Владимир Викторович — Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
  • Максимов Андрей Альбертович — Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг»
  • Загребной Юрий Леонтьевич — Главный редактор ИА «Моссовет»
  • Нейжмаков Михаил Игоревич — Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
  • Жаров Максим Викторович — Политолог
  • Данилин Павел Викторович — Исполнительный директор Центра политического анализа
  • Поляков Сергей Валентинович — Директор Центра социально-политических исследований и проектов
  • Тихонов Андрей Викторович — Эксперта Центра политического анализа
  • Шаповалов Владимир Леонидович — Заместитель директора Института истории и политики МПГУ
  • Заславский Сергей Евгеньевич — Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
  • Колядин Андрей Михайлович — Политолог