Москва, 30 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM началось двенадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Праймериз «Единой России» — 2017: формирование команд губернаторов и муниципальная конкуренция».

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Вопросы для обсуждения:

предварительное голосование — 2017: особенности, типология и региональная специфика;

губернаторские праймериз: политический смысл, система, формирование команд губернаторов, программы региональной власти;

предварительное голосование в представительные органы муниципалитетов: участники, программы, дебаты, характер и уровень конкуренции;

праймериз «Единой России» как механизм разрешения внутриэлитных конфликтов;

итоги праймериз: «малая перезагрузка» правящей элиты.

В обсуждении принимают участие: