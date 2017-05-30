Обсуждение губернаторских праймериз-2017: прямая трансляция
Москва, 30 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM началось двенадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Праймериз «Единой России» — 2017: формирование команд губернаторов и муниципальная конкуренция».
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Вопросы для обсуждения:
- предварительное голосование — 2017: особенности, типология и региональная специфика;
- губернаторские праймериз: политический смысл, система, формирование команд губернаторов, программы региональной власти;
- предварительное голосование в представительные органы муниципалитетов: участники, программы, дебаты, характер и уровень конкуренции;
- праймериз «Единой России» как механизм разрешения внутриэлитных конфликтов;
- итоги праймериз: «малая перезагрузка» правящей элиты.
В обсуждении принимают участие:
- Орлов Дмитрий Иванович (модератор) — Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
- Журавлев Дмитрий Анатольевич — Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
- Сучков Евгений Борисович — Директор Института избирательных технологий
- Казанков Григорий Михайлович — Доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук
- Климанов Владимир Викторович — Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
- Максимов Андрей Альбертович — Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг»
- Загребной Юрий Леонтьевич — Главный редактор ИА «Моссовет»
- Нейжмаков Михаил Игоревич — Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
- Жаров Максим Викторович — Политолог
- Данилин Павел Викторович — Исполнительный директор Центра политического анализа
- Поляков Сергей Валентинович — Директор Центра социально-политических исследований и проектов
- Тихонов Андрей Викторович — Эксперта Центра политического анализа
- Шаповалов Владимир Леонидович — Заместитель директора Института истории и политики МПГУ
- Заславский Сергей Евгеньевич — Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
- Колядин Андрей Михайлович — Политолог