Рубцовск, Алтайский край, 30 мая, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания готова вложить дополнительные миллионы в инвестиционый проект по модернизации теплоснабжения Рубцовска. Пойти на это энергетики вынуждены по несколько причинам, но прежде всего потому, что считают делом чести обеспечение бесперебойного отопления города в зимний период. Подробности недавней встречи генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова с парламентариями Рубцовского городского Совета депутатов сообщили сегодня, 30 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова СГК реализует проект по модернизации теплоснабжения Рубцовска

Основными темами, затронутыми в выступлении, стали сроки и качество выполнения работ, экологические аспекты, благоустройство и другие волнующие жителей и местных законодателей вопросы, связанные с работой СГК в новом городе присутствия.

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Как известно, на Рубцовск приходится почти половина инвестиций СГК в Алтайском крае. Это 1,5 млрд рублей прямых вложений. Еще полмиллиарда предусмотрено на компенсацию убытков предприятия. Вернуть затраченные средства, по оценке Михаила Кузнецова, компания сможет в течение 12−15 лет. Говоря о проблемах, он отметил, что строительство перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и Южной тепловой станции (ее протяженность составляет порядка 2,3 км., прим. ИА REGNUM ) — должно был завершиться к концу мая, однако сейчас сроки несколько сдвинулись. К настоящему времени выполнено 75% работ.

«Отставание связано с тем, что грунтовые воды в этом году поднялись неожиданно высоко», — отметил Михаил Кузнецов.

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Светлана Шаповалова Проект СГК по модернизации теплоснабжения Рубцовска

К тому-же, по его словам, добавились и субъективные факторы: сети, как тепловые, так и водоканала, настолько изношены, что постоянно текут, и из-за этого становятся источником дополнительные воды под городом.

«Это кардинально затрудняет нашу работу. В любом случае строительство и перекладку всех трубопроводов завершат к концу лета, так как есть большая вероятность того, что придется замещать мощности Рубцовской ТЭЦ уже в следующем отопительном сезоне, чтобы город не остался без тепла», — выразил сожаление генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

Поясняя причину того, что СГК придется потратить больше инвестиций, чем предполагалось изначально, он, в частности, отметил: компании пришлось самостоятельно решать проблемы непосредственного присоединения потребителей к сетям.

Светлана Шаповалова Строительство перемычки между тепловыми станциями. Проект СГК по модернизации теплоснабжения Рубцовска

«Устаревшая технология теплоснабжения напрямую от теплоисточника, без установки узла смешения, в Рубцовске оказалась очень широко представлена. В результате специалисты пришли к выводу, что нужно делать узлы смешения сразу на группы домов. На это компании потребуется направить дополнительные инвестиции в размере порядка 30 млн рублей», — отметил Михаил Кузнецов.

Также, по его словам, удорожание произошло и на этапе перекладки сетей.

«В целом, с учетом установки элеваторных узлов, объем необходимых в модернизацию вложений увеличился на сумму в 120 млн рублей», — отметил директор Сибирской генерирующей компании.

Вышеназванные суммы Михаил Кузнецов расценивает как «небольшой перерасход, однако позволять ему расти дальше нельзя».

Вместе с тем, он напомнил, что одним из положительных эффектов от реализации проекта станет улучшение ситуации с горячей водой в южной части Рубцовска: энергетиками принято решение проложить порядка 6 км циркуляционных трубопроводов. По оценкам специалистов, эта работа в масштабах проекта стоит небольших денег, и ее довольно просто выполнить параллельно со строительством основных тепломагистралей. Если отложить ее на потом, то обойдется она гораздо дороже. В дальнейшем, при наличии необходимых средств, ее можно будет продолжить, — отметили в СГК.

Светлана Шаповалова Визит директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова в Рубцовск. Март 2017 года

Что касается того обстоятельства, что в работах задействовано небольшое количество рубцовских работников (сегодня на объектах СГК в Рубцовске трудятся более ста человек, часть из которых приехали из других регионов, прим. СГК), то Михаил Кузнецов напомнил, что в Рубцовске ведется масштабная работа даже по меркам большого города.

«Быстрота ее выполнения диктует необходимость привозить сюда людей, которые имеют высокую квалификацию. Они строили электростанции, что гораздо сложнее, чем тепломагистрали. Я не в восторге от того, что приходится искать специалистов по городам и весям, я бы с большим удовольствием взял рубцовских, но они не всегда готовы работать по нашим профессиональным стандартам. Несмотря на неплохие зарплаты, у нас есть текучка кадров. Люди уходят потому, что высокие требования, надо соблюдать культуру и дисциплину производства. Но, думаю, что мы все-таки сможем вырастить достойную смену», — подчеркнул Михаил Кузнецов. При этом он еще раз напомнил, что «рубцовский проект для компании не столько коммерческий, сколько социальный».

По признанию генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова, изначально СГК не планировало «так глубоко заходить, но затем стало ясно, что весь комплекс работ здесь просто некому делать».

«Для нашей компании это очень важный проект. Важный даже не в силу объемов, а в силу масштабности предложенных техничеких решений, несмотря на то, что город небольшой. У нас получалось в других городах, и мы в свои силы верим. Для меня проект важен еще и в личном плане, потому что я являлся его инициатором и отстоял его в компании», — резюмировал Михаил Кузнецов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Компания вкладывает около 2 миллиардов рублей в долгосрочный инвестиционный проект, срок окупаемости которого составляет более 10 лет и размер прибыли весьма туманен.

Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.