Белград, 30 мая, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Сербия стремится быть военно-нейтральной. Об этом, как передает ТАСС, заявил действующий премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink.

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«Я был на совете НАТО и всем сказал, что у нас нет такого стремления (вступать в НАТО), — говорит политик. — Мы стремимся быть военно-нейтральными, быть вне военных блоков».

При этом Вучич добавил, что власти страны намерены развивать сербские вооруженные силы и вкладывать средства в безопасность.

Напомним, ранее правительство Сербии приняло решение о создании Национального совета по сотрудничеству с Россией и Китаем, который возглавит уходящий президент республики Томислав Николич.

Предполагается, что совет станет межведомственным органом, который будет отвечать за сотрудничество Белграда в самых разных областях с Москвой и Пекином.

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