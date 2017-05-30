Москва, 30 мая, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Падение рубля уже началось несмотря на то, что в краткосрочной перспективе резкого проседания российской валюты не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Давление на российскую валюту будет возрастать, особенно на фоне повышения ставки ФРС. Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ужесточение монетарной политики ключевыми Центробанками одним из основных вызовов для российской экономики, — а, следовательно, и для рубля», — объясняет Волков.

Поэтому, уверен он, российская валюта с середины 2017 году начнет плавное снижение. На этом скажутся разные факторы — в первую очередь экономические.

«Цены на нефть ниже 55 долларов за баррель, инвесторы не спешат вкладывать деньги в российский госдолг — все это указывает на сокращение поступления иностранной валюты в страну, в то время как спрос на нее расти будет», — рассказывает Волков.

По его подсчетам, цена одного доллара до конца года поднимется до 61 рубля. Однако на российскую валюту не менее серьезно будут давить и политические факторы.

«Например, скандалы вокруг Дональда Трампа пугают инвесторов, в результате чего они бегут в доллар, что в свою очередь играет против развивающихся валют, в том числе и рубля», — указал эксперт.