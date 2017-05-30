Москва, 30 мая, 2017, 12:59 — ИА Регнум. На начало мая 2017 года более 2 млн граждан РФ не смогли выехать за границу из-за наличия долгов. По закону на границе должны останавливать тех, кто имеет задолженность более 10 тысяч рублей по кредитам, неплательщиков алиментов, а также имеющих долг по налогам, штрафам или за ЖКХ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг

При этом есть те, кому всё же удаётся выехать за границу и не оплатив долги. Как сообщали СМИ, организатор протестных акций, гражданин РФ А.А.Навальный, имеющий непогашенную судимость и задолженность перед государством (по штрафу), выпущен за границу (на лечение).

В этой связи редакция федерального информационного агентства направила официальный запрос в МВД РФ, в котором просит разъяснить:

Означает ли прецедент А.А.Навального, что теперь каждый гражданин РФ, имеющий непогашенную судимость и задолженность перед государством, может свободно выехать за границу (на лечение)?

Если прецедент А.А.Навального не распространяется на остальных граждан РФ, то просим разъяснить: на каком основании и каким органом власти А.А.Навальному сделано такое исключение?

Запрос был направлен 12 мая. Предусмотренный законом семидневный срок на ответ истёк, однако в МВД так и не ответили, чем Навальный лучше других граждан РФ.