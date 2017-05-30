Москва, 30 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова по привлечению к консультациям блогеров избыточно, так как при комитете активно работает экспертный совет, куда входят более 100 человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

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Среди членов экспертного совета — те, кто представляет позицию государственных органов, организаций и компаний, работающих в сфере интернета, средств массовой информации, различные эксперты, видные юристы, специалисты в области IT и так далее, отметил парламентарий.

«Никакого разделения по роду деятельности нет, в связи с чем создание специальных комиссий представляется избыточным», — сказал парламентарий.

Левин советует Власову предложить конкретные кандидатуры, которые при наличии рекомендации депутата могут быть рассмотрены в соответствии с существующим регламентом. «Такие люди в первую очередь должны быть компетентны, профессиональны и полезны для законотворческой работы», — пояснил глава профильного комитета.

«В настоящее время любой блогер, даже если он не является членом экспертного совета, может обращаться в комитет напрямую и озвучить свою позицию по тому или иному законопроекту. Это мнение будет учтено в работе», — заверил Левин.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предлагает главе комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину («Справедливая Россия») создать совет популярных блогеров. Блогеры могли бы не только доносить до подписчиков информацию о готовящихся в нижней палате парламента законопроектах, но и участвовать в обсуждении инициатив, отмечает RT.