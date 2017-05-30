Магас, 30 мая, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Бывшему министру строительства Ингушетии отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. После внесения залога в сумме полтора миллиона рублей Мустафа Буружев больше не будет ограничен в свободе в ожидании окончания следствия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Об отмене домашнего ареста за залог сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пятигорского городского суда. По предыдущему решению суда Буружев обязан был находиться под арестом до 24 июля 2017 года.

Напомним, руководитель министерства строительства Ингушетии был задержан в феврале 2017 года. Его подозревают в хищении 54 млн рублей при строительстве школы. Вместе с ним был задержан генеральный директор подрядной организации Ахмед Алиев, которого обвиняют с мошенничестве.

Министром строительства, архитектуры и ЖКХ Буружев был назначен всего за месяц до ареста — в декабре 2016 года. Преступление, в котором он обвиняется, было совершено в то время, когда он работал главным специалистом отдела технического надзора Минстроя. По данным следствия, Буружев подписал липовый акт приема в эксплуатацию одного из блоков школы, где планировалось организовать трудовое обучение детей.

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Министр строительства Ингушетии помещен под домашний арест

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля, учитывая личность подозреваемого, его возраст и состояние здоровья, суд счел возможным не помещать арестованного Буружева под стражу, а определить для него наказание в виде домашнего ареста.

Еще один бывший министр Ингушетии предстал перед судом в апреле 2017 года. Руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия был обвинен в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма причиненного им ущерба превысила 53 млн рублей.

В 2013 году чиновник перечислил бюджетные средства в сумме около 54 млн рублей в счет погашения лизинговых платежей за 16 государственных унитарных предприятий республики. Вместо самих ГУПов министр исполнил их обязательства перед «Ингторг-лизингом», направив бюджетные средства не по назначению.

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