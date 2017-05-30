Бишкек, 30 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В киргизстанском Джалал-Абаде состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации общей государственной границы, сообщает 30 мая МИД Узбекистана.

President.kg Флаги Киргизии и Узбекистана

В рамках встречи проведены камеральные работы по участкам узбекско-киргизской границы, а также совместные топографо-землеустроительные работы на участке государственной границы в пределах Андижанской области Узбекистана по смежеству с Ошской областью Киргизии, говорится в сообщении.

По итогам переговоров, в ходе которых также были обсуждены вопросы подготовки проекта промежуточного Договора по делимитации узбекистанско-киргизстанской границы, подписан протокол.

Проблема делимитации границы остро стоит между двумя странами, на сегодня неделимитированной остается около 25% общей ее протяженности.

Вместе с этим, с приходом к власти нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. В частности, рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации за последние месяцы согласовали позиции по десяткам участков линии госграницы.

Читайте также: Узбекистан и Киргизия согласовали 49 участков линии госграницы