Чебоксары, 30 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. В Чувашии руководитель филиала АО «Управление отходами» привлечен к административной ответственности за неисполнение требований прокурора. Речь идёт о прокурорском запросе об обоснованности расходов, включенных в инвестпрограмму предприятия, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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В прокуратуру поступило обращение жителя Чебоксар об обоснованности включенных в инвестиционную программу АО «Управление отходами» расходов. В ходе проверки в адрес филиала акционерного общества был направлен запрос о предоставлении соответствующей информации.

«Согласно федеральном закону, требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Полный перечень затрат юридического лица, включенных в инвестиционную программу, представлен не было. Данная информация не была представлена и на повторный запрос прокурора», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В связи с неисполнением законных требований прокурора в отношении руководителя филиала АО «Управление отходами» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи директор филиала привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее инвестиционная программа филиала ЗАО «Управление отходами» в Чувашии стала центром внимания УФАС, которое продолжает заниматься «мусорным» вопросом в республике. Антимонопольщики, обратившиеся к муниципальнымдепутатам с предостережением перед принятием данной программы, направили запросы в муниципалитеты с требованием объяснить, на основании чего принята предложенная концессионером программа и тарифная надбавка.

Напомним, общий объём финансирования инвестпрограммы филиала ЗАО «Управление отходами» на 2017−2024 годы составит 2,392 млрд рублей (с НДС), в том числе надбавка к ценам (тарифам) для потребителей — 1,309 млрд рублей. То есть по простым арифметическим подсчётам получается, что доля тарифной надбавки в инвестиционной программе инвестора превышает 58%. Согласно предварительным расчётам мэрии Чебоксар, это значит, что размер платы за содержание жилья (в стоимость которой включена услуга по утилизации ТБО) может увеличиться с 70 копеек до 1,67 рубля за «квадрат» при условии принятия собственниками соответствующих решений. До принятии инвестпрограммы она в среднем составляла 1 рубль.

После утверждения инвестиционной программы взбунтовались перевозчики, которые были вынуждены повышать цены за вывоз и утилизацию мусора, в связи с чем их заподозрили в сговоре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с запуском осенью 2015 года нового полигона в Чувашии мусор стал дорожать и становиться предметом разбирательств на разных уровнях, в том числе в суде. Со слов перевозчиков, цены на временное размещение отходов выросли сразу в 10 раз — с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре. Аналогичные цифры приводились ранее УФАС и прокуратурой. Если не учитывать надбавку, то цены выросли примерно в 16 раз. По прошлогодним подсчётам членов регионального штаба ОНФ, после введения новых цен жители Чувашии переплатили за мусор 115 млн рублей.

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