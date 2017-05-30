Вашингтон, 30 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Законодательные собрания десяти городов США поддержали обращение к Конгрессу с требованием инициировать процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Конгресс США может оказаться неготовым начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, однако все больше представителей власти крупных и малых городов США выступают за то, что бы конгрессмены двигались в этом направлении», — говорится в сообщении.

Напомним, после инаугурации Трампа в СМИ США довольно активно обсуждаются якобы существующие связи нового президента с Москвой. Сам американский лидер неоднократно называл все обвинения о «тайных контактах» с Россией «фейковыми» новостями.

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