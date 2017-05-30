Монреаль, Канада, 30 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Биологи из университета Монреаля (Канада) создали гормон, добавление которого в кровь заставляет иммунную систему затягивать раны на коже и других тканях в ускоренном режиме. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Investigative Dermatology.

Msecnd.ne Кровеносные сосуды

Ученые провели ряд экспериментов над мышами. В ходе опытов они следили за тем, какие клетки скапливались в открытой ране грызунов, после чего удаляли часть из них и наблюдали скорость затягивания пореза.

Выяснилось, что в этом процессе участвуют два ключевых компонента — белок MFG-E8 и связанные с ними клетки-макрофаги. Попадание молекул MFG-E8 внутрь макрофагов приводит к тому, что они начинают подавлять воспалительный процесс и способствовать регенерации ткани.

Для того чтобы избежать побочных эффектов в виде рубцов как следствия чрезмерно активной регенерации, ученые добавили в раствор стволовые клетки крови.

После этого исследователи обработали культурой этих клеток раны на теле мышей. По их словам, ускоренное заживление этих ран было заметно даже для невооруженного глаза.

По словам ученых, новый препарат можно применять при диабете, чтобы избежать ампутации конечностей из-за незаживающих ран. Кроме того, он может помочь людям с серьезными ожогами, ускоряя их заживление.

Сейчас биологи планируют провести эксперименты на животных, страдающих от диабета или ожогов. Кроме того, в их планах — адаптировать технологию для использования ее в клинических опытах на добровольцах.