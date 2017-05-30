Лесосибирск, Красноярский край, 30 мая, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае по факту масштабного пожара в поселке Стрелка, оставившего без жилья 199 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 мая, сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По предварительной версии следствия, днем 24 мая произошло возгорание лесного массива в районе Лебяжьего озера, находящегося в 5 км южнее городского поселка Стрелка города Лесосибирска. Вскоре огонь распространился на частные жилые дома на улицах Таежная, Гулика, Проточная и в переулке Таежный городского поселка Стрелка.

В итоге пожары уничтожили 34 частных жилых дома, оставив без жилья 199 человек. Пострадало несколько производственных предприятий. К счастью, человеческих жертв ужалось избежать, жильцы домов были эвакуированы.

В ГСУ СКР по краю подчеркнули, что в настоящее время уже произведены осмотры сгоревших домовладений, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Для установления границ возгорания произведен осмотр охваченной пожаром территории с применением GPS-навигатора и аэрофотосъемки. Допрашиваются свидетели, запрошены документы о подготовке поселения к пожароопасному периоду, инструкции должностных лиц администрации города Лесосибирска и сотрудников пожарной службы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 24 мая резко осложнилась пожарная остановка. Стали поступать сообщения о горящих домах в городах Канске и Лесосибирске, а также в ряде других населенных пунктов края. Жертвами масштабных пожаров стали три человека.

В результате возгораний в пяти населенных пунктах без жилья остались более 500 человек, в том числе 67 детей. Сгорело 130 жилых домов.

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29 мая стало известно, что уголовные дела о последствиях природных пожаров в Красноярском крае приняты к производству центральным аппаратом Следственного комитета. В СКР заверили, что к работе будут подключены наиболее опытные сотрудники центрального аппарата.

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С 24 мая в связи с пожарами в Красноярском крае и в Иркутской области, где также сгорело несколько десятков домов, был введен чрезвычайной ситуации федерального уровня.