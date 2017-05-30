Симферополь, 30 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму Алексей Черняк подтвердил информацию о том, что Совет министров Крыма принял постановление, регулирующее условия для размещения в гостиницах групп детей — тех, кто приезжает на экскурсионные туры от турфирм или от школ будет разрешено размещать только в лагерях и детских санаториях, которые войдут в специальный реестр, подготовленный Министерством образования РФ. Об этом Черняк заявил газете «КоммерсантЪ».

Машков Илья Иванович..В пионерском лагере. 1926

"Есть перечень документов, которые должны быть у объектов размещения, он подготовлен Министерством образования. Надо разбираться: кто выполнил (распоряжение Совмина), кто не выполнил», — заявил Черняк.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, в свою очередь, также подтвердил изданию, что оказывать услуги размещения группам детей отныне разрешено лишь объектам, которые включены в реестр Минобразования Крыма.

Для включения в реестр представителям объекта размещения необходимо написать заявление в Министерство образования, после чего на объект прибудут представители Роспотребнадзора, Минкурортов и Минобразования республики.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в феврале 2017 года руководство республики выпустило распоряжение, которое регламентирует размещение организованных групп детей в Крыму. По ее словам, туристические компании узнали о запрете только в конце мая.

Член общественного совета при Министерстве курортов и туризма Крыма Людмила Бабий подтвердила газете «КоммерсантЪ», что документ перед принятием не обсуждался и туроператоры о нем не были предупреждены. При этом распоряжение ударит по большой части детского туризма в Крыму.

«Представьте, что мне надо привезти в Крым на четыре дня группу детей по военно-патриотическому туру. Им надо остановиться в Керчи, Феодосии и Севастополе. Привязать такой тур к детским лагерям невозможно, получается, что мне надо детям этим отказать», — пояснила Бабий.