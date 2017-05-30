Санкт-Петербург, 30 мая, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Минувший зимний сезон в Петербурге стал самым холодным за последние четыре года, а отопительный сезон в городе — самым длинным за 40 лет, с конца 1970-х годов. Об этом на заседании городского правительства 30 мая сообщил руководитель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

SimonP Радиатор центрального отопления

По данным ведомства Смольного, средняя температура за весь сезон составила минус 0,2 градуса. Самую низкую температуру зафиксировали в январе и феврале. В связи с затянувшимися весенними холодами, отопительный сезон в городе длился 242 дня, с 20 сентября 2016 года по 19 мая 2017 года.

При этом, как заявил Бондарчук, общее количество технологических нарушений на тепловых сетях сократилось на 9% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Всего было зафиксировано 4 тыс. 881 авария. Чаще всего трубы рвались в Пушкинском, Невском и Кировском районах Санкт-Петербурга.

Количество технологических нарушений на внутридомовых сетях сократилось на 11%, за отопительный сезон по этой причине отопление отключали в 2 тыс. 705 петербургских домах.

Как сообщали ранее в Смольном, в отопительном сезоне 2016−17 года ресурсоснабжающие организации обеспечили работу объектов энергетики в штатном режиме, серьёзных аварий не допущено. Возникавшие дефекты на объектах энергетики устранялись в нормативные сроки или даже раньше. При этом в большинстве случаев при устранении дефектов теплоснабжение осуществлялось на пониженных параметрах без отключения горячего водоснабжения.

Добавим также, что в ближайшие 10 лет в модернизацию энергетического хозяйства Санкт-Петербурга планируется инвестировать почти 900 млрд рублей. При этом примерно 85% средств должны поступить из внебюджетных источников.