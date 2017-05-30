Киев, 30 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 55 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 23 населенных пунктах. «За прошедшие сутки украинские силовики 55 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 23 населенных пункта республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

Отмечается, что в результате обстрелов в ДНР повреждено до 10 жилых домов.

«По состоянию на 30 мая в результате обстрелов со стороны украинских позиций разрушения зафиксированы в населенном пункте Докучаевск: улица Горная — повреждена кровля жилого дома; улица Советская — повреждено остекление частного дома; улица Центральная — повреждено остекление пластикового и деревянного окна жилого дома. В Ясиноватой по улице Подлесная в результате обстрелов со стороны ВСУ поврежден газопровод, без газа остались свыше двадцати абонентов, на данный момент ведутся все необходимые восстановительные работы; по улице Гагарина — повреждено два гаража в частном секторе; в населенном пункте Крутая Балка по улице Широкая повреждены двери, выбиты окна жилых домов; в пгт Верхнеторецкое по улице Красная повреждены фасад и остекление жилого дома», — информирует ведомство.

При этом и.о. мэра Ясиноватой Олег Моргун заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ шесть домов и газопровод получили повреждения. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

«В 20:15 был прилет на улицу Красная, 38, повреждено остекление и фасад. В 21:20 в поселке Красный Партизан по улице Гагарина, 1, 3, 5 повреждены два гаража, въездные ворота и фасад дома. В поселке Крутая Балка в результате попадания по улице Широкая, 47 выбиты окна, повреждены двери, а на улице Победы сгорел дом», — рассказал ДАН Моргун.

Кроме того, за прошедшие сутки Народная милиция ЛНР зафиксировала семь обстрелов своих позиций в населенных пунктах: Красный Яр, Желобок, Калиновка, Логвиново, Лозовое. Отмечается, что ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.

В то же время пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР информирует, что украинские спецслужбы курируют работу с наркозависимыми жителями подконтрольной Киеву территории ЛНР, используя метадоновую заместительную терапию как инструмент вербовки шпионов.

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что спецслужбы Украины не только контролируют наркотрафик в ЛНР с подконтрольных Киеву территорий, но и курируют метадоновую заместительную программу для того, чтобы использовать наркозависимых для совершения преступных действий. МГБ ЛНР выявлен завербованный житель одного из прифронтовых городов Виталий Желдак, которому сотрудники СБУ присвоили позывной Стахановец и отработали задания по сбору военных сведений в обмен на участие в метадоновой заместительной терапии», — рассказали в министерстве.

По признанию Желдака, его сначала «подсадили» на тяжёлые наркотики, а затем предложили «лечение» в Лисичанске с использованием метадоновой заместительной терапии.

«Зная, что я зависим от этой терапии, вынудили подписать меня бумажку о сотрудничестве с ними. Постоянно требовали от меня фотографии, чтоб я поехал пофотографировал в Первомайск технику, либо комендатуру, если и дальше хочу ходить на программу», — рассказал МГБ Желдак.

В свою очередь, 30 мая спикер штаба АТО Миронович заявил, что вчера войска ДНР и ЛНР 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских войск, снизив интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения.

«В результате боевых действий за прошедшие сутки трое украинских защитников получили ранения… Всего в течение суток зафиксировано пять фактов использования противником оружия, запрещенного Минскими соглашениями», — уточнил Миронович.

Он сообщил, что на Приморском направлении войска ДНР 18 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. При этом ночью позиции ВСУ в Красногоровке попали под огонь из тяжелых артиллерийских систем.

«Вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. Вблизи Павлополя «бандиты» также били из минометов калибра 82 мм, а недалеко от Талаковки — из вооружения БМП», — сказал Миронович.

Подполковник отметил, что на Донецком направлении войска ДНР совершили 15 обстрелов.

«Чаще всего они вели огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались наши опорные пункты в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Также вечером противник из минометов бил вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песок», — рассказал Миронович.

Он также проинформировал, что на Луганском направлении (зафиксировано 17 обстрелов) под обстрел попали украинские солдаты, «которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец.

При этом украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировала, что сегодня около пяти утра в пос. Новолуганское Бахмутского района (под контролем ВСУ) войска ДНР совершили минометный обстрел сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз». В результате обстрела загорелась свиноферма.

«Так, около пяти часов утра 30 мая противник совершил обстрел сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз» в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие крупного калибра. Вследствие попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы. На одной из них возник пожар, который уже ликвидирован. К счастью, среди работников хозяйства пострадавших нет. В Новолуганском продолжает работать наблюдательная группа СЦКК», — информирует штаб АТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о начале «ротации 24-й отдельной механизированной бригады на подразделения 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ».

«Основной причиной проведения ротации стала низкая укомплектованность подразделений 24-й бригады личным составом, которая составляет около 50−60% в связи с массовым дезертирством. Из бригады военнослужащие бегут от поборов, которыми занимаются офицеры управления бригады, а также неудовлетворительных условий службы», — уточнил Марочко.

Напомним, в марте — апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. В конце апреля на Украину из ДНР и ЛНР выехали матери бойцов для проведения верификации заложников. По состоянию на 30 мая ДНР, в отличие от Украины, не может завершить процесс верификации.