«GM-АвтоВАЗ» вновь запустил производство Chevrolet Niva
Тольятти, Самарская область, 30 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Компания «GM-АвтоВАЗ» возобновила производство автомобиля Chevrolet Niva, конвейер не работал с 17 мая 2017 года, сообщает 30 мая «Российская газета».
Причиной остановки производства было то, что один из поставщиков — компания «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода прекратила поставлять запчасти.
В целом, сейчас завод испытывает трудности с поставкой комплектующих от двух компаний, такая ситуация продолжается с августа 2016 года.
Напомним, модель Chevrolet Niva выпускается компанией «GM-АвтоВАЗ», которая является совместным предприятием General Motors и российского «АвтоВАЗа».
Машина производится с 2002 года и её действительно можно назвать отечественным автомобилем, поскольку степень локализации составляет около 90%.
Ранее генеральный директор ЗАО GM-АвтоВАЗ Ромуальд Рытвински сообщил, что новое поколение Niva будет «совсем другой машиной». Однако, стоимость автомобиля не будет сильно отличаться от стоимости продающихся сейчас машин.