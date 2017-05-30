Тольятти, Самарская область, 30 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Компания «GM-АвтоВАЗ» возобновила производство автомобиля Chevrolet Niva, конвейер не работал с 17 мая 2017 года, сообщает 30 мая «Российская газета».

Andshel Chevrolet Niva

Причиной остановки производства было то, что один из поставщиков — компания «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода прекратила поставлять запчасти.

В целом, сейчас завод испытывает трудности с поставкой комплектующих от двух компаний, такая ситуация продолжается с августа 2016 года.

Напомним, модель Chevrolet Niva выпускается компанией «GM-АвтоВАЗ», которая является совместным предприятием General Motors и российского «АвтоВАЗа».

Машина производится с 2002 года и её действительно можно назвать отечественным автомобилем, поскольку степень локализации составляет около 90%.

Ранее генеральный директор ЗАО GM-АвтоВАЗ Ромуальд Рытвински сообщил, что новое поколение Niva будет «совсем другой машиной». Однако, стоимость автомобиля не будет сильно отличаться от стоимости продающихся сейчас машин.