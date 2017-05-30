Самара, 30 мая, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В аэропорту Самары пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за эпилептического приступа у ребенка, пишет «Коммерсантъ».

lukasbieri Стюардесса оказывает помощь

По данным помощника Куйбышевского транспортного прокурора Максима Ворошилова, инцидент случился на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс по маршруту Екатеринбург — Симферополь.

У десятилетнего ребенка в ходе полета резко ухудшилось самочувствие. Экипаж принял решение об экстренной посадке, самолет приземлился в 7:45 по местному времени (6:45 мск).

Ребенка с семьей сняли с рейса для госпитализации в областную клиническую больницу имени Середавина, где медики диагностировали у него начальную эпилепсию.

Самолет вылетел в пункт назначения в 9:10 по местному времени. Он прибыл в Симферополь в 10:05 мск.