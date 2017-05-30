Киев, 30 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Неизвестный застрелил бывшего исполняющего обязанности директора ГП «Укрспирт» Виктора Панкова в Киеве. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

The-village.ru Перестрелка

Трагедия произошла во вторник утром, 30 мая, вблизи торгового центра «Алладин» на улице Михаила Гришко.

«Неизвестный совершил выстрелы в прохожего из автомобиля «Ауди», — говорится в сообщении. — Пешеход погиб на месте».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В Киеве был введен план «Перехват».