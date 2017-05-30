Нижний Новгород, 30 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Проверка начата Приволжской транспортной прокуратурой после сообщения о том, что теплоход «Очарованный Странник» с 143 пассажирами на борту сел на мель, сообщили 30 мая в пресс-службе ведомства.

Франсуа Этьен Мусин. Корабли, оказавшиеся на мели во время отлива. До 1888

«Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель теплохода «Очарованный Странник», по предварительным данным, заблудившегося в тумане», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент с трехпалубным теплоходом «Очарованный Странник» произошел в полночь 30 мая. Совершавшее круиз по маршруту Казань — Москва (Северный порт) судно, отклонившись от своей траектории, село на мель на реке Сура под поселком Васильсурск (Нижегородская область).

«На борту теплохода находится 143 пассажира и 57 члена экипажа, никто из них в результате не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Круиз был начат 29 мая в 10 часов. Известно, что судно принадлежит ООО «Волжские путешествия Плюс» (Казань).

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства.