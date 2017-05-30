Ярославль, 30 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославском музее-заповеднике стартует проект «КИНОЛЕТО 2.0», который посвящен 100-летию революций 1917 года в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее-заповеднике.

Wikimedia.org Кадр из фильма «Броненосец Потемкин»

Каждую пятницу, начиная со 2 июня, музей-заповедник будет устраивать кинопросмотры на звоннице. В летнюю программу включены фильмы разных лет — всего двенадцать лент, созданные ведущими мастерами отечественного кинематографа, такими как Сергей Эйзенштейн, Владимир Бортко, Геннадий Полока, Никита Михалков, Александр Сокуров, другими режиссерами. Фильмы разных жанров и разных лет будут рассказывать о революции 1917 года.

Партнером Ярославского музея-заповедника в проекте «КИНОЛЕТО 2.0» является Российский государственный архив кинофотодокументов и киноклуб «НЕФТЬ». По возможности события художественной ленты будут предваряться кадрами документальной кинохроники, или представлением музейного предмета из фондов музея-заповедника, «рассказывающего» о реалиях столетней давности.

Открывает показ «Броненосец «Потемкин», а затем зрители увидят «Собачье сердце» В. Бортко, «Интервенция» Г. Полока, «Свой среди чужих, чужой среди своих» Н. Михалкова. Любимые тысячами зрителей киноленты дополнены новейшими лентами последних лет — «Шагал-Малевич» А. Митта (2014), «Ангелы революции» А. Федорченко (2015), что подтверждает актуальность и своевременность этой темы и для современных мастеров кинематографа.

«КИНОЛЕТО 2.0» в Ярославском музее-заповеднике будет проходить в рамках губернаторского социального проекта «На высокой волне».

«Этот проект обусловлен тем, что в этом году Россия отмечает 100-летие двух революций — октябрьской и февральской. У нас давние и хорошие связи с Российским государственным архивом кинофотодокументов и они нам предоставили фильмы с открытыми авторскими правами. Мы хотели охватить разные периоды кинематографа и поэтому есть фильмы, снятые как сразу после революции, так и в 2015 году. Например, художественный фильм «Ангелы революции», режиссер Алексей Федорченко. Это один из лучших российских фильмов о революции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.