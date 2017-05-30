Саратов, 30 мая, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В ведомстве уточнили, что причиной катастрофы могла стать неисправность техники. Дело возбуждено о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Mil.ru Ан-26

Самолет Ан-26 упал с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиационной базы Краснодарского высшего авиационного училища города Балашова. Инцидент произошел в 6:40 по местному времени.

От травм скончался курсант училища, четверо членов экипажа эвакуированы в военный госпиталь, они получили различные повреждения, в том числе тяжелые.

В департаменте информации Минобороны РФ уточнили, что Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. На место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.

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