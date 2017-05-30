Пермь, 30 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В Перми 30 мая прошел одиночный пикет, направленный против проювенальной позиции Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой. Участник акции протеста, активист и член центрального совета Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Павел Гурьянов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что в Прикамье тема ювенальной юстиции — острая. Судебно-правовая система при солидаризации с европейскими структурами, в частности, финскими, только усугубит положение несовершеннолетних, поскольку будет противоречить семейным ценностям.

Виталий Попов Одиночный пикет в Перми

«Пермский края был пилотным регионом по внедрению новых ювенальных технологий. Мы помним предыдущую Стратегию в интересах детей. Если она будет развиваться, как в Финляндии, то это чревато негативными последствиями», — считает участник пикета.

Он также отметил, что в крае наблюдается всплеск необоснованного изъятия детей из семей. Есть города, где органы действуют по финскому образцу. Бесправное население остается один на один с чиновниками, чувствующими свое всевластие. При союзе с европейскими структурами ситуация ухудшится.

Особе внимание Павел Гурьянов обратил на то, что проект новой Стратегии в интересах детей, авторство которого приписывают Анне Кузнецовой, должен обязательно пройти публичное обсуждение. Общество обеспокоенно тем, что документ 1 июня уже планируется к передаче президенту РФ, однако на обсуждение общественности проект не выносился. Поскольку Кузнецова открыто заявила о своей проювенальной позиции после посещения Финляндии, то содержание проекта Стратегии вызывает опасения.

Добавим, что волна акций протеста против деятельности Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена прокатилась по всей России. Участники пикетов против применения финской ювенальной модели в России, а также требуют общественного обсуждения проекта Стратегии в интересах детей.

Читайте также: «Ваша деятельность обманула ожидания общества»

Напомним, что Анна Кузнецова оказалась в центре скандала после обнародования доклада об исполнении поручения президента Владимира Путина по анализу практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. Омбудсмен отрапортовала о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже десятки.

В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при уполномоченном в знак протеста. Общественников, вышедших из Общественного Совета при Кузнецовой, беспокоит откровенно соглашательская позиция самого омбудсмена. По их мнению, она не потребовала настоящей проверки, а отчёты с мест опираются на подлог обстоятельств. Фактически, речь идёт об обмане народа и главы государства.