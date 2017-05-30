Москва, 30 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Цена доллара будет и дальше оставаться стабильной на уровне 56,5 рублей, если на рынке нефти не будет резких движений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Между тем, по его словам, стоимость нефти марки Brent хоть и сохраняется на отметке около 52 долларов за баррель, но все равно продолжает незначительное снижение под влиянием более активной буровой активности в США.

«Фактически, соглашение ОПЕК и других стран уже заложено в котировках, поэтому пока запасы не начнут снижаться активнее, а рынок не достигнет баланса спроса и предложения, стоимость нефти не будет расти», — поясняет Кисляк.

Но цена сырья уже не главный фактор, который повлияет на рубль, уверен он. На ослаблении российской валюты скажутся другие события.

«Для рубля на первых план выходят такие факторы, как давление со стороны платежного баланса и возможное ухудшение валютной ликвидности на внутреннем рынке. Если сюда добавить повышение ставки Федеральной резервной службы США и планы по снижению ставки Центробанка РФ, то в среднесрочной перспективе рубль должен падать», — считает Кисляк.

Однако в ближайшие две недели особых оснований для ослабления рубля нет, поэтому стабильность валюты будет сохраняться, отмечает он.

«Ослабление усилится только в последующие месяцы, а к концу лета уже можно ожидать отметки 59−61 рублей за доллар», — уверен Кисляк.