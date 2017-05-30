Вашингтон, 30 мая, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Распродажа половины американского нефтяного резерва не должна значительным образом повлиять на мировой рынок. Кратковременное падение цены на энергоноситель может произойти лишь в том случае, если продажи будут осуществляться неравномерно. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Мартынюк, комментируя решение президента США Дональда Трампа о продаже почти 350 млн баррелей стратегического резерва черного золота страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

В целом, по словам Мартынюка, проект бюджета содержит много мер, вызывающих споры в экспертной среде. В том числе речь идет и о продаже половины стратегических запасов, поскольку это предложение в довольно большой степени связано с вопросом энергетической безопасности США, оправданности предпосылок, заложенных в бюджет, необходимостью изменения законодательства и прочего. В связи с этим в Конгрессе документ вполне может столкнуться с проблемами утверждения.

«Однако если данная инициатива будет поддержана, то среднесуточные продажи из стратегических резервов не составят значительной величины относительно спроса и предложения на мировом рынке нефти (96−97 млн баррелей в день). При этом в случае неравномерности осуществления продаж вполне вероятны кратковременные ценовые колебания в течение каждого года», — предполагает аналитик.

Между тем члены ОПЕК и еще 11 стран, не входящих в картель, недавно приняли решение о продлении сделки по сокращению объемов добычи нефти до конца марта 2018 года. Объем сокращений остается на прежнем уровне и составляет в общей сложности 1,8 млн баррелей в сутки. Как отмечает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ, дополнительные продажи нефти из стратегических резервов могут начаться ближе к концу запланированного периода текущего этапа сделки «ОПЕК плюс».

«Участники сделки, безусловно, будут учитывать этот фактор в принятии решений относительно дальнейших действий, — рассуждает Мартынюк, — Но с учетом объемов планируемых продаж из SRP (Strategic Petroleum Reserve) вряд ли это станет решающим фактором в корректировке их стратегии».

Ранее сообщалось о том, что администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой по распродаже половины нефтяного резерва страны — почти 350 млн баррелей. В таком проекте бюджета на 2018 год, представленном в мае текущего года, говорилось, что для сокращения дефицита планируется распродать часть стратегических запасов нефти на $16,6 млрд в ближайшие десять лет. По статистике департамента энергетики Минэнерго, резерв составляет около 688 млн баррелей и может обеспечить страну на протяжении 149 дней.

Прибыль от продаж нефти, как напомнил эксперт, планируют вложить в поддержание инфраструктуры SRP. В дополнительных материалах поясняется, что с учетом уже запланированных продаж нефти, к 2027 году их объем снизится до 250−260 млн баррелей. Сегодня же этот показатель составляет около 688 млн баррелей.

Что касается самого бюджета США, то, по данным бюджетного управления американского Конгресса, в 2016 году отрицательное сальдо составляло $587,3 млрд, в 2017 году оно может достигнуть $594 млрд, но уже в 2018-м дефицит сократится до $520 млрд. Однако потом, как предполагается, вплоть до 2026 года, дефицит бюджета будет увеличиваться ежегодно.