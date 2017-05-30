Екатеринбург, 30 мая, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обманутые дольщики ЖК «Кольцовский дворик» проводят пикет у здания правительства Свердловской области. Таким образом они пытаются привлечь внимание региональных властей к своим проблемам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Как передают местные издания, по словам участников пикета, строительство долгостроя ЖК «Кольцовский» по-прежнему заморожено, и нет уверенности в том, что стройка будет завершена летом 2017 года.

«Если ничего не продвинется, то, скорее всего, будет голодовка. Так дальше невозможно, у нас семьи с детьми, пенсионеры… Может, на стройке устроим голодовку, не знаем ещё где. Не знаем уже, как обратить на себя внимание, будем использовать все способы», — сообщила участница пикета городскому изданию «Е1.RU».

Это не первое протестное мероприятие обманутых дольщиков ЖК «Кольцовский». В конце апреля 2017 года они выходили на митинг на Площади Труда в Екатеринбурге.

Напомним, что ранее с запросом о проведении проверки в отношении застройщиков на предмет нарушения прав дольщиков в связи со срывом сроков строительства в прокуратуру обращался депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

В ходе проверки, действительно было установлено, что сроки строительства изменены. Входе выездной проверки в апреле 2017 года было установлено, что строительные работы возобновлены. Однако как уверят дольщики, перед прокурорской проверкой на объекте действительно появилось несколько человек, которые выполняли некоторое время работы, но теперь всё по-прежнему заморожено.

Отметим, что стройку начали ещё в 2013 году. Жилой комплекс должен быть возведён в районе улиц Авиаторов — Ракетная — Спутников в Кольцово. Застройщиком выступила компания ООО «Диарт-Урал». По условиям договора квартиры должны быть переданы дольщикам ещё в конце 2016 года. Но этого не произошло и на данный момент окончание работ запланировано на 1 июля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственный долгострой в Екатеринбурге. Ранее неоднократно выходили на акции протеста пайщики ЖК «Николавеский», ЖК «Новый Уктус» и коттеджного посёлка «Бухта Квинс». Областные власти и надзорные органы активно участвуют в разрешении ситуаций, но далеко не всегда удаётся найти инвесторов для завершения строительства объектов.