Гуанчжоу, Китай, 30 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Бензиновые автобусы совсем скоро станут историей в китайском мегаполисе Гуанчжоу, власти которого пообещали к 2020 году заменить все традиционные автобусы на современные и экологически чистые виды транспорта.

Electromobili.ru Электробусы BYD, КНР

Муниципалитет Гуанчжоу принял новый план развития транспортной инфраструктуры на 2017−2020 гг. Согласно принятому документу, в ближайшие три года все автобусы, оснащенные бензиновыми и дизельными двигателями, будут заменены электробусами, пишет «Синьхуа».

Таким образом, к 2020 г. пассажирские перевозки жителей Гуанчжоу и гостей города будут осуществляться с помощью 30 тыс. экологически чистых автобусов и такси-электромобилей.

В целях улучшения экологической обстановки в городе и популяризации альтернативных видов транспорта власти Гуанчжоу намерены снизить цены на электромобили и гибридные авто, а также построить несколько тысяч станций зарядки аккумуляторов электромобилей. Ожидается, что к 2020 г. общая численность электрозаправочных станций достигнет отметки 120 тыс.

Кроме того, муниципалитет Гуанчжоу заявил о создании специализированных парковок для электротранспорта. Часть существующих стоянок будет отдана для пользования владельцам электромобилей. Парковать на них традиционные автомобили будет запрещено, нарушителям грозит крупный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, размещенному Муниципальной комиссией по экономике и информационным технологиям Чэнду, до конца 2020 года в столице провинции Сычуань будет построено 88 тыс. отдельных электрозаправочных станций, а также 780 станций для подзарядки сразу нескольких электромобилей.