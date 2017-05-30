Кито, 30 мая, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Президент Эквадора Ленин Морено 29 мая подтвердил свое намерение уважать статус политического убежища, предоставленного австралийскому журналисту Джулиану Ассанжу, который провел более четырех лет на территории эквадорского посольства в Лондоне, сообщает канал TeleSur.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

«Эквадор чрезвычайно почтительно относится к человеческой жизни и вследствие этого он (Джулиан Ассанж) получил убежище в посольстве», — заявил глава государства, а также сослался на недавнее решение судебных органов Швеции, которые ранее вменяли Ассанжу предполагаемые преступления сексуального характера.

Президент напомнил, что Ассанж попросил убежища на том основании, что его жизнь была в опасности ввиду попытки США экстрадировать его на свою территорию, где журналисту может быть вынесен смертный приговор за публикацию секретных документов на сайте WikiLeaks.

Новый президент Эквадора подчеркнул, что уважает статус убежища «киберактивиста», однако при этом повторил свою просьбу к Ассанжу не вмешиваться ни в национальную политику Эквадора, ни в национальную политику дружественных Эквадору стран.

Морено осудил деятельность Ассанжа и выразил свое несогласие с практикой австралийца, сайт которого выкладывает в открытом доступе тысячи секретных документов, раскрывающих заговоры, акты коррупции, преступлений, приписываемых различным правительствам, в особенности США.

Напомним, австралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж является основателем сайта WikiLeaks, где в больших объёмах обнародуются сверхсекретные материалы о коррупции, шпионских скандалах, военных преступлениях и дипломатических тайнах государств, имеющих большое влияние на мировые процессы.

С 19 июня 2012 года Ассанж укрывается от преследования властями Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне, попросив у руководства латиноамериканской страны политического убежища.

Между тем, прокуратура Швеции 19 мая 2017 года сообщила о прекращении расследования дела против Джулиана Ассанжа по обвинению его в изнасиловании.