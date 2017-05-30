Грозный, 30 мая, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Чтобы вырастить духовно зрелое поколение, мало одних только детских садов. Проявляя заботу о детях, необходимо помнить и о воспитании нравственности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об объявлении в России Десятилетия детства.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Глава Чечни отметил, что для решения глобальных проблем детства каждый должен почувствовать личную ответственность и внести достойный вклад. Он также заверил, что власти республики по-новому посмотрят на данную задачу, продумают все меры, которые под силу реализовать на республиканском уровне. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Кадырова, в Чечне создаются необходимые условия для будущих матерей, малышей и учащихся — строятся детские сады, родильные дома, реабилитационные центры и детские оздоровительные лагеря. Наряду с этим на особом контроле руководства работа с подрастающим поколением по формированию нравственности.

«У нас в России нет лишних людей. Для освоения новых экономических районов, развития промышленности, транспорта, науки, культуры, агропрома, поддержания на высшем уровне обороноспособности страны нужны миллионы, десятки миллионов молодых и здоровых людей», — подчеркнул чеченский лидер.

Для того чтобы вырастить опору России, необходима продуманная работа всех уровней власти, бизнес-сообщества, общественности, считает Кадыров.

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Десятилетие детства — «новая веха политики Путина»

Как сообщало ИА REGNUM , президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении Десятилетия детства в России. В период с 2018 по 2027 годы будут проводиться мероприятия, направленные на совершенствование госполитики в сфере защиты детства. Правительству РФ поручено в течение трёх месяцев утвердить план этих мероприятий.