Донецк, 30 мая, 2017, 11:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 29 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 55 раз, сообщают 30 мая СМИ народных республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по району памятника князю Игорю, поселку Красный Яр, селам Желобок, Калиновка, Новокиевка, Логвиново, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 55 раз. Под огнем оказались 23 населенных пункта.

Украинская армия повредила артиллерийским огнем один дом в Ясиноватой, три здания в поселке Красный Партизан и еще два дома в поселке Крутая Балка, один из которых сгорел. Помимо этого, в Ясиноватой снарядами украинской артиллерии перебит газопровод, из-за чего без газа остались 29 абонентов.

Также огнем ВСУ были повреждены пять домов и один силовой трансформатор электроподстанции «Стыла» в Докучаевске. В результате ряд населенных пунктов был обесточен, все пункты перевели на резервные источники питания.

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По данным Украины, трое украинских солдат были ранены, «Штаб АТО» зафиксировал 50 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Красногоровки, Гнутово, Новотроицкого, Чермалыка, Павлополя, Тарамчука, Березового, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Луганского, Песков, Зайцево, Верхнеторецкого, Катериновки, Донца, Крымского, Новозвановки, Новоалександровки.

Напомним, гражданская война на Украине, развязанная Киевом, продолжается с 2014 года. Киевские войска регулярно обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР, заявляя, что уничтожают «сепаратистов» и «террористов». В военном конфликте, помимо ВСУ, принимают участие карательные батальоны радикалов, которые занимаются не только боевыми действиями, но и мародерством и запугиванием мирных жителей.

В 2014 и 2015 годах Киевом и республиками, а также представителями ОБСЕ и России были подписаны Минские соглашения, в которых прописаны необходимые действия для мирного урегулирования конфликта. Однако, Украина не собирается выполнять Минские договоренности, поскольку для Киева это означает конституционную реформу, автоматически изменяющую политическую власть в стране.