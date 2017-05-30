Ярославль, 30 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отказала ЗАО «Дом на набережной» в разрешении на строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой внутри квартала, ограниченного улицами Терешковой, Суркова, Красным съездом и Волжской набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

ИА REGNUM Двор в Ярославле, где планируется застройка

Дом хотели построить в историческом центре Ярославля недалеко от церкви Благовещенья Пресвятой Богородицы 1688−1702 годов постройки и объектов культурного наследия «Дом Кудасова» и «Каретник с конюшней усадьбы Толбухиных-Горяинова». Вся территория включена в зону ЮНЕСКО и является частью достопримечательного места федерального значения.

Градозащитники опасались, что «новострой» не будет гармонировать с старыми зданиями и даже может при строительстве нанести им вред.

Дом хотят построить в форме буквы «П», он будет состоять из четырех секций высотой в три-четыре этажа. По планам он займет практически всю территорию внутреннего двора, и жители о квартала относятся отрицательно к этой стройке.

Дом пытались построить сначала 2004 году, затем в 2015, но градозащитники встали стеной на защиту зоны ЮНЕСКО. Известный ярославский бизнесмен Евгений Мухин даже обращался в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и требовал взыскать с градозащитницы Ольги Мазановой два миллиона рублей за ее слова в местных СМИ по поводу строительства жилого дома на улице Суркова в зоне ЮНЕСКО. Ленинский районный суд не удовлетворил иск. Очередная попытка построить дом также не удалась.

«К нам в прошлом году обращалась ЗАО «Дом на набережной» за разрешением на проведении строительных работ на территории, примыкающей к объекту культурного наследия. Они доказали, что будет обеспечена сохранность объектов и получили наше согласование», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

Для начала строительства осталось получить разрешение в департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии города, но там компании «Дом на набережной» было отказано.

«Заявители не предоставили все необходимые документы, а те, что они собрали, не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса и градостроительного плана земельного участка. Но это не означает окончательный отказ. Если организация исправит недостатки, то может хоть послезавтра снова просить разрешение на строительство», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела градостроительного мониторинга и разрешений мэрии города Наталья Головкина.

Жители квартала отказ в строительстве не успокоил окончательно, поскольку забор вокруг места предполагаемой стройки продолжает стоять, и они ожидают очередной попытки возвести дом.