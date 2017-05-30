Душанбе, 30 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Российские подразделения на военной базе в Таджикистане подняты по тревоге в рамках совместного учения «Душанбе—Антитеррор». Об этом 30 мая сообщает RT.

Mil.ru Российские военнослужащие в Таджикистане

Как уточнил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин, речь идет о подразделениях 201-й военной базы РФ. Комплексная рабочая группа штаба ЦВО проверяет действия военнослужащих, в том числе службу дежурной смены, работу командиров и личного состава при приведении в высшие степени боеготовности.

Кроме того, проверке подвергнута организация взаимодействия российских военных с таджикскими силовыми структурами, добавил Рощупкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2017 года в Таджикистане начинаются учения «Душанбе — Антитеррор — 2017», участие в которых примут российские военные. Это первые учения, которые проводит Антитеррористический центр СНГ с участием вооруженных сил государств Содружества.

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По результатам военных учений совместная группировка сухопутных войск при поддержке российской авиации должна отработать методы уничтожения террористических групп, а также освоить формы борьбы с незаконными вооруженными формированиями в условиях горной местности и некоторые аспекты миротворческих операций.