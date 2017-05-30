Якутск, 30 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Две девочки и мальчик в возрасте 2 и 3 года попали в реанимацию с сильным медикаментозным отравлением. За малышами смотрела 20-летняя няня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета Якутии. Сейчас дети находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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В отношении женщины, которая брала детей на попечение в рабочее время, уже возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что за детьми девушка присматривала за плату по устной договоренности с их родителями. Сейчас малыши находятся в медучреждении Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне женщину судят за то, что, работая няней, неоднократно наносила побои малолетней девочке. Аналогичные случаи избиения детей нянями были также в Челябинске и Красноярске, а в 2016 году в Москве няня из Узбекистана убила 4-летнюю девочку-инвалида.

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