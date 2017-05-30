Москва, 30 мая, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В России за неделю (17−24 мая) численность безработных граждан снизилась на 1,5% и составила 849 тыс. 112 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 019 тыс. 874 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах России.

В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Еврейской автономной области и городе Севастополе.

В Республике Ингушетия численность безработных не изменилась.

По состоянию на 24 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в России численность безработных граждан снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти до середины марта. С 15 марта (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время количество безработных граждан убывает. За два месяца работу нашли 74 тыс. 503 безработных.

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Напомним, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ранее заявил, что перспективный источник новых рабочих мест в России — это стартапы, технологические и инновационные компании.

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