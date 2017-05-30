Красноярск, 30 мая, 2017, 11:26 — ИА Регнум. К всероссийской акции, направленной против проювенальной позиции детского омбудсмена России Анны Кузнецовой, присоединился Красноярск.

«Родительское Всероссийское Сопротивление» Руководитель краевого отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» Андрей Никитин на пикете против проювенальной позиции детского омбудсмена России Анны Кузнецовой

29 и 30 мая возле приемной президента РФ в Красноярском крае состоялись пикеты против действий Кузнецовой.

«Темой пикета интересовались краевые чиновники, депутаты, прохожие, некоторые задерживались и просили рассказать о ситуации подробнее. Большинство высказывалось о ювенальных подходах крайне негативно», — сообщил ИА REGNUM руководитель краевого отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС), член Красноярского краевого общественного совета по защите прав ребенка Андрей Никитин.

По его словам, поводом для этих протестных акций стали несколько резонансных событий.

«Первое — это заявление Кузнецовой о том, что в России выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей. Хотя все мы прекрасно знаем, что это не так. По сути, она заявила, что опасность ювенальных технологий отсутствует, а различные родительские организации «накручивают» и перегибают палку. Что же происходит на самом деле? Отделения РВС активно работают в регионах, в том числе в рабочих группах при региональных уполномоченных по правам ребенка. И как раз случаи незаконного изъятия детей мы наблюдаем воочию и видим в них укореняющуюся в России «по-тихому» ювенальную систему. РВС регулярно участвует в судебных делах на стороне семей. Например, совсем недавно завершилось разбирательство по одному из случаев в Красноярском крае. Судебное решение было принято в пользу семьи, а действия местной опеки были признаны неправомочными. Сейчас ожидается возврат ребенка в семью. Ребенку 8 лет, и он провел вне семьи несколько месяцев», — прокомментировал Никитин.

Также руководитель краевого отделения РВС напомнил еще об одном значительном обстоятельстве — о недавней поездке Анны Кузнецовой в Финляндию.

«Второе — это недавняя поездка Кузнецовой в Финляндию, известную своей жесткой ювенальной системой, для «обмена опытом» с финскими коллегами. И это, на фоне кризиса в отношениях с родительскими организациями, по сути является демонстрацией определенных намерений. Третье — «сюрприз» ко Дню защиты детей 1 июня, когда всех нас хотят осчастливить новой десятилетней стратегией «в интересах детей», которую никто из общественности в глаза не видел. И которая, по всем признакам, унаследует худшие ювенальные подходы предыдущей стратегии», — говорит собеседник ИА REGNUM.

Андрей Никитин отметил, что на пикете «главным лозунгом как раз и было требование сделать новую стратегию доступной для обсуждения обществом».

«Нас особенно волнует то, что такой ювенальный «реванш», на который явно рассчитывают лоббисты самого верхнего уровня, может поломать наметившийся конструктивный диалог между родительскими организациями и государственными службами на всех уровнях. Пример выстраивания которого я наблюдаю у нас в Красноярском крае», — подытожил он.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, организация «Родительское Всероссийское Сопротивление» опубликовала открытое письмо, адресованное омбудсмену Анне Кузнецовой. По мнению представителей РВС, деятельность детского омбудсмена обманула все ожидания общества и особенно тех, кто обеспокоен формирующимися опасными тенденциями в семейной политике страны.

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