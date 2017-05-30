Новосибирск, 30 мая, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирске житель выиграл второй крупный денежный приз в лотерею за месяц: билет, купленный за 100 рублей, принес ему 300 млн рублей, говорится в сообщении на сайте «Столото».

Тадеуш Кунтце. Фортуна. 1754

Житель города выиграл в «Гослото «4 из 20», билет он купил на сайте stoloto.ru. Чтобы получить приз, ему нужно будет приехать в Москву.

По правилам лотереи, участник выбирает на игровом поле четыре цифры в диапазоне от 1 до 20 на двух полях. Выигрышными считаются комбинации, в которых совпало хотя бы два числа в соответствующем поле.

Если совпали четыре числа в обоих полях, участник получает суперприз.

Ранее самый крупный в истории российских лотерей приз получил житель Сочи: он выиграл в лотерее «Гослото «6 из 45» 364,6 млн рублей. Его билет был куплен за 700 рублей.