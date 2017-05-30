Токио, 30 мая, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Парашютно-десантные учения американских войск на острове Окинава (Япония) должны быть отменены, заявила 30 мая японский министр обороны Томоми Инада на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Военно-морская база США. Окинава.

Речь идет об учениях, которые американские военные, дислоцированные в Японии, планируют провести в ближайшее время. Как пояснила Инада, Вашингтон нарушает договоренность с Токио о необходимости за семь дней уведомлять о предстоящих маневрах.

«Этого сделано не было. Поэтому мы официально попросили не проводить учения», — сказала она.

Начало учений американские военные в Японии планируют на 31 мая. Маневры включают отработку парашютного десантирования на воду у города Урума (Окинава). Учения будут проходить два дня.

О намерении провести учения Токио стало известно только после того, как американцы сообщили управлению гражданской авиации на Окинаве о закрытии района тренировок для полетов.

Напомним, на Окинаве находится основная часть американских военных баз. Юридическим основанием для нахождения в Японии американских баз является американо-японский договор о взаимном сотрудничестве и безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 54% жителей Окинавы считают, что японское правительство проявляет дискриминацию в отношении префектуры, размещая здесь американские военные базы.