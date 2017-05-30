Ростов-на-Дону, 30 мая, 2017, 11:12 — ИА Регнум. На Дону силовики задержали предполагаемых террористов. Интернет-издания Ростовской области сообщили об этом со ссылкой на достоверный источник в правоохранительных органах. Так, по их сведениям, взрыв должен был произойти в одном из торговых центров города-миллионника.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Уточняется, что организаторы задержаны. У них изъят тротил, граната и экстремистская литература. Официально эта информация пока не подтверждена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Ростове-на-Дону был задержан 24-летний уроженец Таджикистана. Он хранил в съемной квартире самодельное взрывное устройство, угленитовую шашку и средство для взрывания ручных гранат.

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А в Северо-Кавказском окружном военном суде слушается уголовное дело о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых оказались двое, среди которых — активный приверженец идей украинского национализма. Подсудимый Артур Панов на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия. Также по закону ответит Максим Смышляев, обвиняемый в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 205.1 УК РФ.

Следствие полагает, что Панов планировал взорвать самодельную бомбу в месте массового скопления людей. Напомним, 17-летний юноша собирался привести в действие взрывное устройство на Театральной площади. Ряд СМИ сообщал о том, что в его планах был также самоподрыв в российской столице.

Задержали гражданина Украины в начале декабря 2015 года, а Смышляева — в апреле 2016 года.

Свою вину никто из них не признает. А Панов ходатайствовал о признании его военнопленным. Также он заявил, что страдает эпилепсией, и ему может потребоваться срочная помощь в любой момент.