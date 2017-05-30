Москва, 30 мая, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») просит главу Минздрава Веронику Скворцову приравнять интимные товары медизделиям, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Sm alien Депутат В.В. Милонов

Таким образом парламентарий намерен добиться введения лицензирования и сертификации интимных товаров.

«Распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача», — говорится в письме Скворцова.

Если предложение будет поддержано, то интимные товары будут использоваться по медицинским показаниям для коррекции сексуальных отклонений в поведении.