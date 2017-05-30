Лондон, 30 мая, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Экс-лидер группы Oasis Ноэл Галлахер назвал дату выхода нового альбома, который он записал со своей группой High Flying Birds, пластинка выйдет 9 ноября 2017 года, об этом 29 мая сообщил портал NME.

Christopher Johnson Ноэл Галлахер

Музыкант подтвердил эту информацию в интервью Джону Кеннеди на Radio X. Это будет уже третий альбом, который записан Ноэлом и High Flying Birds.

«Я сейчас закончил запись. Это сделано, проведен мастеринг, все сделано… Мне сказали, что он выходит 9 ноября», — рассказал музыкант.

Таким образом, альбом Ноэла Галлахера выйдет через месяц после того, как будет выпущен сольный продукт его брата Лиама (выпуск его альбома запланирован на октябрь 2017 года).

Музыкант добавил, что он даже сейчас не знает точно, удержится ли он от записи дополнительных треков, поскольку новая работа полностью захватила его, даже на этапе мастеринга в альбом вносились изменения.

Напомним, дебютная пластинка High Flying Birds вышла 17 декабря 2011 года и называлась просто: «Noel Gallagher’s High Flying Birds». В её записи участвовали четыре основных члена группы (Ноэл Галлахер, Дэйв Сарди, Майк Роув, Джереми Стейси) и 15 дополнительно привлеченных музыкантов.