В калужской Медыни осудили отца-садиста
Калуга, 30 мая, 2017, 14:14 — ИА Регнум. К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен калужским судом гражданин Белоруссии, проживавший в областном городе Медыни, за истязание своего ребёнка. Об этом 30 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев.
Установлено, что с мая по октябрь 2016 года осужденный систематически избивал 11-летнюю дочь «за плохое поведение», а также заставлял ребенка колоть себя иглой. Издевательства сопровождались словестными оскорблениями.
Шрамы на теле у девочки заметили учителя в школе, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В настоящее время ребёнок проживает у родственника, а осужденный отец-садист лишен родительских прав.
Напомним, в 2016 году в Калужской области было рассмотрено 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 3 дела о причинении тяжкого вреда здоровью.