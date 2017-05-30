Калуга, 30 мая, 2017, 14:14 — ИА Регнум. К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен калужским судом гражданин Белоруссии, проживавший в областном городе Медыни, за истязание своего ребёнка. Об этом 30 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев.

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Установлено, что с мая по октябрь 2016 года осужденный систематически избивал 11-летнюю дочь «за плохое поведение», а также заставлял ребенка колоть себя иглой. Издевательства сопровождались словестными оскорблениями.

Шрамы на теле у девочки заметили учителя в школе, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В настоящее время ребёнок проживает у родственника, а осужденный отец-садист лишен родительских прав.

Напомним, в 2016 году в Калужской области было рассмотрено 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 3 дела о причинении тяжкого вреда здоровью.