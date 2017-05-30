Челябинск, 30 мая, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Переход к «школе навыков», предложенный главой Сбербанка Германом Грефом, губителен для российского общества. Преподавание профессий, а не основ наук автоматически превратит общество в кастовое, считают преподаватели и общественники Челябинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рафаэль. Афинская школа (фрагмент). Платон и Аристотель. 1510 — 1511

19 мая Греф выступил на семинаре для директоров школ Подмосковья, который прошёл в Красногорске. Он заявил, что сейчас в стране идёт переход от школы знаний к школе навыков. «Это ключевая трансформация, — подчеркнул Герман Греф. — Время показывает, что навыки доминируют над знаниями», — цитирует его пресс-служба банка.

«Современная школа должна перейти от преподавания знаний к преподаванию навыков». «Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи армии учеников. Сегодня основа обучения остается такой же, что является гигантской проблемой страны», — цитирует Грефа издание eduurfo.ru.

Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM преподаватели вузов Челябинска не согласны с таким заявлением.

«Начнём с «преподавания навыков». Замечу, что к реформе Гумбольдта «преподавание знаний», а точнее — преподавание основ наук, никакого отношения не имеет. Преподавание основ наук, то есть общее образование, было предложено Аристотелем ещё в Древней Греции, примерно 2500 лет назад. Что было до Аристотеля? До Аристотеля были школы для некоторого количества избранных, вавилонская э-дуба, школы писцов в Древнем Египте. Задача этих школ состояла в обучении представителей правящего класса, и не столько основам наук, сколько обучению их будущей деятельности. Все остальные учились сами — отец учил сына», — сообщил преподаватель Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), доцент, кандидат физико-математических наук Борис Марков.

Такое общество, отмечает преподаватель, при достаточно большом количестве профессий могло быть только кастовым.

«В самом деле, откуда сыну сандальщика (то есть мастера, который делает сандалии), знать, как плавить металл? Или как правильно действовать копьем? Копью должен учиться сын воина, а дело сандальщика — делать сандалии», — полагает учёный.

Такое общество, говорит Марков, достигнув определенного не очень высокого уровня развития, останавливалось — каст (то есть профессий) становилось слишком много, а дальнейшее наращивание их числа приводило к неустойчивости общества, и, когда начиналась нестабильность, представителей лишних профессий (лишних каст) просто убивали во время беспорядков.

«Наиболее типичный пример такого общества, остановившегося в своём развитии — Индия. Она, к моменту прибытия Васко-да-Гамы находилась в том состоянии, в котором ее оставил Александр Македонский за 1500 лет до этого. А как ей было развиваться? Ведь для этого нужны новые профессии, а их появление мигом дестабилизирует кастовое общество!», — считает доцент ЮУрГУ.

И утверждает: «вот такая школа и есть та самая «школа навыков», о которой мечтает Греф».

"Аристотель пошёл по другому пути. Он стал преподавать основы наук, «знания», по выражению Грефа, но не конкретные профессии, не «навыки». Дальше грек, получивший образование в Ликее или Академии, мог короткое время доучиваться своему делу. При необходимости он легко менял профессию. Это и сделало греков тем великим народом, вышедшим за рамки кастового общества, неизбежного при преподавании «навыков», — пояснил преподаватель.

Греф же, считает Марков, хочет вернуть образование в состояние, когда преподаются сами профессии, но не основы наук, а это автоматически должно превратить общество в кастовое, так как возникнет полное непонимание между представителями всех профессий.

«Вряд ли такое общество может существовать в нынешних условиях, так что голубой мечте правящего класса о создании не только классового общества, но и сословного, вряд ли суждено осуществиться. Но вот угробить нынешнее общество они вполне смогут», — заявил Марков.

Сотрудник вуза считает, что с точки зрения сегодняшнего общества такой подход означает сегрегацию общества, то есть закрепление классового господства класса правящей номенклатуры в кастовое.

«К этому же подводит и маловнятный тезис о Гумбольдте. Греф не говорит прямо о том, что значительную часть населения учить вовсе не обязательно, однако из его слов несложно умозаключить ненужность, по его мнению, массовой школы и массового образования. Правда, покушается Греф не на Гумбольдта (тот как раз вводил более узкую специализацию в университетское образование), а на Аристотеля, то есть на образование вообще», — полагает Борис Марков.

«С моей точки зрения, проблемы общества как раз в узости образования, которое Гумбольдт и предложил. Мне кажется, что причиной возникновения грефов и их светлых идей о сегрегации является, кроме их глупости и жадности, как раз профессиональная узость (по выражению К. Маркса, «профессиональный кретинизм») основной массы населения, которая позволяет им так себя вести, и не готова к решительным действиям по отстаиванию своих прав», — пояснил доцент ЮУрГУ

При этом преподаватель предлагает смоделировать программу обучения в школе, которая должна быть противопоставлена модели «школы навыков» по Грефу. По его словам, современный человек, подобно человеку из индийской касты, хорошо знает свою профессию, но имеет слабое представление обо всём остальном. Следовательно, школьные программы следует пересмотреть, полагает Марков.

«Первое, — науки «человек и природа» (они очень хорошо представлены в советских учебных программах, их надо просто вернуть). Здесь есть цепочка природоведение-биология-физика-химия. Второе, — науки «человек и общество», «человек и другой человек». В советской школе они были представлены эклектично и путано, тогда как их надо вводить примерно как научное природоведение со второго класса, и объединять в них литературу, историю, языки, искусство, труд и другое. Здесь предстоит большая работа. И, третье, — «человек и он сам», «человек и его внутренний мир». Этот предмет также необходимо вводить со второго класса, расширяя дальше в комплекс предметов», — считает доцент.

Своё мнение по поводу заявления Грефа высказал и доктор философских наук Владимир Рыбин. «Заявив, что «российские школы остались на уровне XIX века в подходах к обучению детей», глава Сбербанка Герман Греф в очередной раз повторил свои рекомендации по поводу отечественного школьного образования: знания — урезать (сиречь «секвестрировать»), навыки (сиречь «автоматизмы») — поставить во главу угла! Поскольку, дескать, всеобщее образование уже принадлежит прошлому», — говорит Рыбин.

«Надо признать, идеи реформирования образования возникли не на пустом месте. Греф спекулирует на объективных сложностях развития: да, современная школа страдает от перегруженности устаревшими, потерявшими свою актуальность знаниями, да, эти знания слабо связаны с практикой. И такая проблема всегда вставала и будет вставать перед обучением, ибо жизнь не стоит на месте: что-то из всего набора наработанных культурой знаний выдвигается на первый план, что-то отправляется в архив культуры. И решалась эта проблема вполне рациональным, доказавшим свою эффективность образом — через «вымывание» обесценившихся знаний из системы обучения и замену их новыми, научно подтвержденными, например, через замену Закона Божьего уроками астрономии. Но сам принцип всеобщего образования, построенного на приоритете знаний, еще никогда и никем не ставился под сомнение. Разумеется, если речь шла об образовании в развитых, а не в колониальных странах, если изменения затрагивали «своих», а не «чужих» представителей подрастающего поколения.», — говорит учёный.

По его мнению, Греф предлагает «прямо противоположное тому, что доказано опытом всей мировой педагогики и закреплено простейшими принципами морали: «переполненность знаниями» «ликвидировать посредством ликвидации самого знания, то есть, образно выражаясь, лечить головную боль посредством гильотины».

"Почему? Да потому, что Греф — экономист либерального толка, то есть апологет тотального рынка, сиречь капитализма! Вообще-то логика рынка и капитализма проста — «срубить бабла, а там хоть солнце не вставай!» Греф же рассуждает более дальновидно: он хочет, чтобы солнце вставало, причем с Запада и далеко не для всех. Он ведь ведет дело к тому, чтобы вообще ликвидировать всеобщее образование и прямо говорит об этом!», — считает Рыбин.

«Чем является замена знаний навыками, как не ликвидацией направленной на развитие личности образовательной системы с целью подстановки на ее место некоего набора выработанных в НИУ ВШЭ (Высшая Школа Экономики — ИА REGNUM ) технологий, которые направлены на выработку автоматизмов (это и есть «навыки»), потребных в данный момент «хозяевам жизни»? Намерение простое: вместо культурных, широко подготовленных выпускников школ (как это и должно быть в разумно — не «рыночно» — устроенном обществе) предлагаемое Грефом «образование» должно штамповать некое подобие дрессированных животных, запрограммированных на выполнение команд», — полагает учёный.

Общественники, активно занимающиеся проблемами в системе образования и воспитания подрастающего поколения, также отмечают губительность направления подготовки узких специалистов.

«Школа навыков» — она же дифференциация и последующее наращивание специализации — путь к дальнейшей атомизации общества, а значит к противоречиям, которые никуда не денутся, а лишь будут нарастать. Все готовится для того, чтобы в последующем реализовать «взрыв» в обществе, либо обеспечить тихое его угасание, а значит постепенное поглощение другими, собранными, сплоченными обществами, которые настроены хотя бы на выживание в существующем мире», — считает общественник, представитель движения «Суть времени» Александр Забачёв.

При этом представитель движения заявил, что в организации «не намерены наблюдать, как у наших детей отнимают возможность получать знания». Инициатива по новому подходу к образованию, на базе лучшего советского опыта уже обрела реальные очертания.

«Наши организации уже достаточно давно перерабатывают старые советские учебники, приводя их к современным требованиям, но сохраняя при этом классическую методику. К сентябрю 2017 года будут подготовлены учебники по всем основным предметам второго класса. Уже начата работа над учебниками для второго класса. В настоящее время мы хотим выйти с предложением — реализовать образовательный класс, в котором будут преподавать по системе учебников, подготовленных на основе классической советской школы с переработкой материалов под современные условия. Сейчас мы ищем несколько смелых семей с первоклашками, которые готовы перевести их на семейное обучение и организовать класс, найти преподавателя или взять на себя преподавание. Со своей стороны готовы обеспечить такой класс учебниками, методические пособиями и поддержкой», — сообщил Александр Забачёв.

Напомним, Герман Греф на Петербургском экономическом форуме в 2012 году высказался о нежелании быть манипулируемыми людей, обладающих знаниями. «Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания», констатировал Греф. Глава Сбербанка сослался на великих мыслителей, придумавших и зашифровавших свои теории, боясь донести до простого народа. Он напомнил о Конфуции, ранее демократе, а затем создавшем учение о разделении общества на страты. Греф сказал о создании секретных учений, «потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов, сделать их самодостаточными». «Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции», — пояснил Греф.

Тревожность вызывает у главы Сбербанка общество, где у всех людей в обществе равный доступ к информации. «Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ» — заявил Греф.

Эксперты и общественники были «ошарашены» заявлениями Грефа. Строились предположения о том, что якобы топ-менеджеру вкололи «сыворотку правды». Нынешняя глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, сидевшая рядом с Грефом в момент его высказываний, «аккуратно» не согласилась со своим бывшим начальником. Позже Греф сообщил, что его неправильно поняли и неверно интерпретировали слова.