Бразилиа, 30 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Правительство Бразилии заявило о том, что бразильская атлантическая лесная экосистема, охватывающая все побережье Бразилии и являющаяся одним из самых вымирающих тропических лесов в мире, потеряла 290 квадратных километров растительности с 2015 по 2016 год с увеличением обезлесения на 57,7% по сравнению с периодом с 2014 по 2015 год, сообщает издание El Periódico.

Амазонский лес

Так, темпы вырубки леса в 2016 году в этом районе, считающемся одним из самых богатых по биоразнообразию в мире, не только выросли по сравнению с предыдущим периодом (в 2015 году экосистема потеряла 184,3 квадратных километров леса), но это также стали самым масштабным уничтожением лесов за последние десять лет.

Расчеты сокращения растительной массы в этой экосистеме ежегодно проводятся Национальным институтом космических исследований и неправительственной организацией SOS Mata Atlantica на основе спутниковых снимков.

Согласно отчету Института, почти 43% потерь растительной массы в атлантическом лесу в 2016 году были зафиксированы в штате Баия на северо-востоке Бразиии, где вырубка и пожары уничтожили 122,9 квадратных километров леса, с ростом 207% по сравнению с 2015 годом, когда было потеряно 39,9 квадратных километров леса.

По утрате лесных покровов в период 2015—2016 в штате Баия лидируют два муниципалитета — Бельмонте и Санта-Крус-де-Кабралия. В последнем, занимающем лидирующее место по обезлесению, высадились португальцы, открывшие Бразилию в 1500 году, с чего и началась колонизация страна.

«По результатам облетов, проводившихся 16 мая экспертами организации SOS Mata Atlantica над муниципалитетами Санта-Крус-де-Кабралия и Бельмонте, были обнаружены последствия лесных пожаров, превращения лесов в пастбища и очистки новых областей под сельское хозяйство в регионе», — говорится в отчете Института.

Вторым штатом с наибольшим масштабом обезлесения в 2016 году стал Минас-Жерайс (74,1 квадратных километров), область на юго-востоке Бразилии, в котором в последние годы шел быстрый рост добычи угля и вырубка диких лесов с замещением их на эвкалиптовые посадки для производства бумаги.

Согласно данным Национального института, Атлантический лес первоначально простирался на 1,3 миллиона квадратных километров и занимал 17 из 27 штатов Бразилии. Однако его расположение в наиболее урбанизированных районах страны привело к тому, что экосистема потеряла около 88% своего первоначального растительного покрова.

Напомним, на днях Конгресс Бразилии принял закон, сокращающий площадь заповедных лесов Амазонии. Решение Сената означает, что Национальный заповедник в штате Пара на севере страны, один из тех, которые составляют Амазонию, потеряет 480 тыс. га из 1,3 миллиона га своей площади. С этого момента экологические стандарты, применяемые к данной области, ослабляются. Площадь района, строго соответствующего статусу тропического леса, составит только 320 тыс. га.