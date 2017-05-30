Нижний Новгород, 30 мая, 2017, 10:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области произошла вспышка птичьего гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Россельхозадзора, очаг заболевания находится в селе Пикшень Болшеболдинского района.

Torange.biz Домашняя птица

В настоящее время принято решение о введении карантина на территории района для ликвидации эпизоотического очага заболевания.

Границы эпизоотического очага определены в пределах личных подсобных хозяйств граждан в селе Пикшень, территория которого объявлена неблагополучным пунктом.

Границы угрожаемой зоны установлены в пределах административных границ Пермеевского, Пикшенского, Большеболдинского сельсоветов. Границы зоны наблюдения установлены в пределах административных границ Большеболдинского района. Карантин установлен с 29 мая 2017 года до особого распоряжения.

В селе Пикшень уничтожается все поголовье домашней птицы и проводятся иные необходимые санитарные мероприятия.

У жителей села заболевания не выявлено.

На период действия карантина на территории села Пикшень запрещается выгул или иное использование птицы за границами эпизоотического очага, посещение других домовладений, где имеется домашняя птица. Также запрещен вывоз живой птицы и полученной от неё продукции, вынос (вывоз) инвентаря, оборудования, помёта, торговлю птицей.

В угрожаемой зоне запрещается вывоз домашних птиц для убоя на убойном пункте, расположенном за пределами угрожаемой зоны, вывоз всех видов животных, восприимчивых к гриппу птиц, и полученной от них продукции.

Факт вспышки гриппа птиц является первым случаем, зарегистрированным на территории Нижегородской области.

Россельхознадзор рекомендует жителям региона быть осторожнее при покупке мяса птицы и не покупать продукцию неизвестных производителей без сопроводительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Марий Эл был введен карантин по птичьему гриппу на на территории поселка Дорожный Медведевского района Марий Эл. На всей территории республики введен запрет на продажу птицы.

В Самарской области в селе Красная Горка был зафиксирован очаг птичьего гриппа и проведено уничтожение всего поголовья домашней птицы.

В Татарии на ООО «Птицекомплекс Лаишевский» из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено поголовье птиц и введен карантин в радиусе 5 км от поселка имени 25 лет Октября, где расположен комплекс. Позже очаги были обнаружены еще в шести местах, в том числе и на одном из частных подворий Казани.

При этом прокуратура усмотрела в действиях должностных лиц птицекомплекса «Лаишевский» нарушения Уголовного кодекса. Материалы проверки были направлены в СК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.