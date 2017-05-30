Каракас, 30 мая, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Американская компания Goldman Sachs приобрела пакет акций государственного нефтяного предприятия Венесуэлы Petróleos de Venezuela (Pdvsa) со скидкой 69%. Долларовые акции приобретались по $0,31. Американская фирма согласилась выплатить венесуэльской $865 миллионов за 2,8 миллиарда однодолларовых акций.

lalabell68 Нефтяная вышка

В официальной прессе Боливарианской Республики пока этот факт не подтверждается и не освещается. Информация опубликована в Wall Street Journal в воскресенье, 28 мая. Реакция оппозиции на данный момент известна только из аккаунта в Twitter Энрике Каприлеса, который потребовал от президента страны и правительства дать «всем венесуэльцам немедленное объяснение относительно сделки «по демпинговым ценам».

«Pdvsa в недавнем прошлом была на грани банкротства и из-за этого пошла на дополнительную эмиссию своих долговых обязательств. Сделка может быть необходима правительству Мадуро по причине нехватки наличности в стране», — комментирует El País.

Угроза банкротством — обстоятельство, по мнениям некоторых экспертов, довольно странное, если учесть, что Венесуэла — в первой мировой десятке нефтедобывающих государств. По подсчетам аналитиков, открытые уже месторождения, если их эксплуатировать в современном режиме, истощатся только через 300 лет. А ведь наверняка есть еще и неоткрытые.

Возможно, что информация, обнародованная Wall Street Journal, окажется «не совсем верной» — по сведениям испанского издания El Confidenial, «Россия имеет виды на венесуэльскую нефтедобычу» и, учитывая антивашингтонскую и «прокремлевскую» (согласно названному выше изданию) ориентацию президента Мадуро, имеет предпочтительные шансы купить долговые обязательства Pdvsa. Информация о состоявшейся сделке может быть в ближайшее время опровергнута, однако утекшие в прессу цифры могут подтолкнуть Москву к попытке перебить цену Goldman Sachs, считают аналитики.