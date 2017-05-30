Москва, 30 мая, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Министерство образования и науки РФ открыло «Электронную приемную» по вопросам введения в школах страны учебного предмета «Астрономия» как обязательного, сообщается на сайте Минобрнауки.

tech1 Астрономия

Планируется, что предмет «Астрономия» как обязательный, будет введен в российских школах с 1 сентября 2017 года.

Письма с предложениями в «электронную приемную» можно направлять по адресу astronom-mon@yandex.ru.

Напомним, электронная приёмная — это виртуальная комната, которая содержит несколько страниц на интернет сайте (или портале) организации. В электронной приёмной принимают заявлений граждан и юридических лиц в электронном виде.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение нового главы Минобрнауки о возвращении в школу астрономии стало одним из самых первых важных начинаний. Заявление об этом было сделано 21 сентября 2016 года. О введении в старших классах ряда школ пилотных уроков астрономии заявила глава российского Министерства образования и науки Ольга Васильева 23 января 2017 года.

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