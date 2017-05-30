Москва, 30 мая, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В Люблинский суд Москвы, где 30 мая началось рассмотрение иска бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации, прибыл ответчик, сообщил представитель суда.

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В ходе рассмотрения стороны представят суду письменные возражения и дополнительные доказательства по делу. Мировое соглашение в ходе досудебной подготовки стороны заключить отказались.

Суд не принял ходатайства о прекращении производства по делу от юриста ФБК Ивана Жданова, который настаивал на рассмотрении дела в арбитражном суде. Также суд отказал ответчику в истребовании договора дарения фонду «Соцгоспроект».

Напомним, в апреле Алишер Усманов подал иск против Навального. Поводом стал видеоролик, записанный оппозиционером, где в числе прочего утверждалось, что Усманов подарил одному из некоммерческих фондов, якобы связанных с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, земельный участок с особняком.

Усманов заявил, что подобные утверждения — клевета, и потребовал от Навального опровержения. Также Алишер Усманов опубликовал на своей странице в соцсети видеообращение к Алексею Навальному.

Бизнесмен заявил, что оппозиционер распространяет о нем ложную информацию, за что рано или поздно понесет ответственность. В ролике Усманов пояснял, что является честным российским предпринимателем, который развивал свои предприятия и создавал новые рабочие места.

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