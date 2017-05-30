Токио, 30 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Некоторые крупные спутники Сатурна могли рождаться и умирать до 20−30 раз за историю существования планеты-гиганта. Такое предположение сделала группа астрономов из Японии и Франции, сообщается на сайте arxiv.org.

(сс) Спутники Сатурна

Астрономы выдвинули гипотезу об относительно недавнем происхождении спутников Сатурна, а также его колец. Они смоделировали эволюцию предшественников двух спутников Сатурна — Реи и Дионы.

Как выяснилось, при наличии на орбите Сатурна крупных осколков (более ста метров в диаметре), из них может сформироваться один крупный спутник в течение нескольких десятилетий.

В том случае, если на орбите шестой планеты вращаются более мелкие обломки, со временем они могут образовать два-три крупных спутника.

По словам исследователей, за все время существования Сатурна на его орбите могли сформироваться и исчезнуть до 30 поколений спутников и колец.