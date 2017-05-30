Ростов-на-Дону, 30 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум.

Несмотря на то, что уровень воды в реках Ставрополья начал понижаться, спасатели из Ростовской области продолжают работать в зоне бедствия. В частности, откачивают воду из подтопленных домовладений, эвакуируют населения из опасной зоны, помогают жителям в доставке продовольствия, проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 30 мая.

61.mchs.gov.ru Отказненское водохранилище после паводка

Группировка чрезвычайного ведомства помогла ставропольским коллегам ликвидировать последствия стихии в поселке Первомайский, селе Левокумка. Местных жителей спасатели эвакуировали в Светлоград. Также донская бригада следит за паводковой ситуацией, оповещает население.

Так, за четверо суток донские спасатели откачали более 22 тыс. кубометров воды из подтопленных территорий, эвакуировали 22 человека, оборудовали 400 метров защитной полосы вдоль береговой линии в Зеленокумске, расчистили русло дамбы Отказненского водохранилища.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок на Ставрополье начался 24 мая. На следующий день в крае был введён режим ЧС, который по-прежнему не снят. За это время свои дома из зоны бедствия покинули около 2,5 тыс. человек. 200 из них находятся в эвакуационных пунктах, остальные временный приют нашли у родных и близких.

Удар стихии нанёс не только материальных ущерб Ставрополью, но и унёс жизни двух человек. Трагедия произошла в садовом товариществе Минеральных Вод. После схода большой воды в одном из дачных домов нашли тела мужчины и женщины.

По последней информации, уровень воды в реках на Ставрополье понижается.

«Колебания уровня воды в реках не наблюдается. За сутки уровень снизился на 15−20 сантиметров. Положительная динамика прогнозируется и в ближайшие сутки», — сказал начальник регионального главка МЧС Игорь Иваницкий в ходе селекторного совещания.

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После схода воды в зоне бедствия расчищают дома и участки, подсчитывают ущерб. Также проводится вакцинация людей.