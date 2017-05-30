Рязань, 30 мая, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Рязанской области из-за неблагоприятных погодных условий без света остались жители населенных пунктов в пяти районах региона. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, отключения затронули Ермишинский, Сасовский, Шиловский, Клепиковский и Касимовский районы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

Сообщения об авариях начали поступать примерно в 20:00 вечера 29 мая. Дольше всех держались Сасовский и Ермишинский районы — здесь отключения произошли в 03:30 30 мая.

Как сообщает пресс-служба «Рязаньэнерго», причиной отключения стали гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Несмотря на то, что было принято решение об увеличении количества бригад и техники, справиться своими силами энергетикам не удалось.

«Для скорейшего восстановления электроснабжения в Рязанскую область направлены 5 бригад филиала «Липецкэнерго» и 7 бригад филиала «Тамбовэнерго» ПАО «МРСК Центра», — сообщили в пресс-службе.

30 мая в регионе также прогнозируется сильный ветер.

«Главное управление МЧС России по Рязанской области приведено в режим «Повышенной готовности» силами постоянной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что непогода привела к отключениям и в других регионах ЦФО. К примеру, во Владимирской области без света оставались почти три тысячи человек. Электроснабжение было восстановлено уже к полуночи.

Самые серьезные последствия ураган принес в Москве. Здесь шквальный ветер повалил несколько тысяч деревьев. За медицинской помощью обратились сто человек, погибли 11 человек.