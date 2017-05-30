Вашингтон, 30 мая, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В США ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, какие музыкальные группы и фильмы больше всего нравятся алкоголикам и наркоманам. Результаты опубликованы в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Цитата из к/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». реж Терри Гиллиам. 1998. США В баре

При помощи системы машинного обучения они проанализировали пользователей более 150 тыс. аккаунтов Facebook из США. Выяснилось, что любимые группы у наркоманов — Radiohead, The Cure, Depeche Mode, The Smiths и Arctic Monkeys.

Самые любимые фильмы у алкоголиков «V — значит вендетта» и «Святые из Бундока», также они часто лайкают страничку фильма «Голодные игры».

По мнению исследователей, их система позволяет не только выявить музыкальные предпочтения, но и распознать у пользователя Facebook наличие какой-либо зависимости.

В исследовании говорится, что ученым удавалось определить табакокурение с вероятностью 86% употребление наркотиков — 84%, а алкогольную зависимость в 81% случаев.